Privacy su Gmail a rischio? Disattiva subito l’opzione che alimenta l’IA di Google

La privacy su Gmail è un tema sempre più rilevante, con crescenti preoccupazioni riguardo alla gestione dei dati personali. È importante conoscere le impostazioni e le opzioni disponibili per tutelare le proprie comunicazioni digitali, disattivando eventuali funzioni che alimentano l’intelligenza artificiale di Google. Una corretta gestione delle impostazioni può contribuire a garantire maggiore riservatezza e controllo sui propri dati.

La Privacy su Gmail è tornata prepotentemente al centro del dibattito tecnologico globale, sollevando interrogativi inquietanti su quanto controllo abbiamo realmente sulle nostre comunicazioni digitali. “ Un altro giorno, un’altra funzionalità attivata in silenzio che potresti voler disattivare subito “: è questo il sentimento diffuso tra gli esperti di sicurezza informatica dopo la scoperta di un’impostazione di attivazione automatica (opt-in) che potrebbe consentire a Google di accedere ai contenuti delle email per finalità legate all’intelligenza artificiale. Sebbene Google abbia smentito l’uso diretto dei contenuti per addestrare il suo modello Gemini, la confusione regna sovrana e la prudenza non è mai troppa quando si tratta dei nostri dati personali. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

Google ha recentemente emesso un avviso ai clienti Gmail, evidenziando l’importanza di verificare e aggiornare le impostazioni di sicurezza del proprio account.

