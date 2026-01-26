Primo Levi | le lettere ai tedeschi Uno scrittore e la sua eredità morale

Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, si terrà una conferenza all’Università di Ferrara dedicata a Primo Levi e al suo dialogo epistolare con i lettori tedeschi. L’evento approfondirà l’eredità morale dello scrittore, evidenziando l’importanza della memoria e del confronto tra culture. Un’occasione per riflettere sul ruolo della letteratura nel preservare la memoria storica e promuovere valori di dialogo e rispetto.

Giorno della Memoria, conferenza Unife sull'eredità di Primo Levi nel suo dialogo epistolare con i lettori tedeschi. L'evento oggi, alle 18.30, al Comunale. È dedicato a Primo Levi, con particolare attenzione al suo dialogo epistolare con la Germania del dopoguerra, l'evento promosso dall'Università. Oggi, alle 18.30, al Ridotto del Teatro si terrà la conferenza 'Primo Levi: lettere ai tedeschi'. L'evento è organizzato dall'Università, referente la professoressa Isabella Libertà Mattazzi. "Primo Levi – afferma la Rettrice Laura Ramaciottici – insegna che ricordare non è un esercizio rituale, ma un atto di responsabilità verso il presente e il futuro".

