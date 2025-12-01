Muore Borgioli giornalista e insegnante Lascia la sua eredità ai lavoratori della Rsa

Carrara, 1 dicembre 2025 – Lutto in città per la scomparsa di Giuseppe Borgioli, uomo del popolo, cresciuto nelle case popolari di Grazzano, brillante e preparato. Si è spento, a 78 anni, nei giorni scorsi nella Rsa di Pontremoli e sarà sepolto nel cimitero di Marcognano. Durante le sue esequie è stato annunciato che ha lasciato tutti i suoi beni ai lavoratori e alle lavoratrici della Rsa in cui aveva deciso di trascorrere l’ultima parte della sua vita, un atto di generosità rara, che racconta meglio di ogni parola la sua natura, il suo carattere e la sua umanità. Chi era Giuseppe Borgioli. Giuseppe Borgioli si era laureato a Genova: giornalista, insegnante, per decenni è stato stimato consigliere politico del Consolato Usa a Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

