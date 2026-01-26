Primo esame assistente bagnanti piscina 2026 per Fisa Venezia e Padova

Il 21 gennaio si è svolto presso la piscina comunale di Mestre l’esame per Assistente Bagnanti FISA Venezia e Padova, con 23 partecipanti che hanno completato il percorso di formazione iniziato a ottobre. La prova ha valutato competenze teoriche e pratiche di nuoto, salvamento e primo soccorso, fondamentali per lavorare in ambiente piscina. L’esame rappresenta un passaggio importante per il percorso professionale dei candidati, in vista del primo esame ufficiale nel 2026.

Mercoledi 21 gennaio presso la piscina comunale di via Calabria a Mestre si è svolto l'esame per Assistente Bagnanti FISA per 23 ragazzi e ragazze che hanno iniziato il corso a ottobre con cadenza settimanale teorico pratico (nuoto salvamento, materie teoriche e pratica di primo soccorso) e alcune lezioni di sabato per approfondire i temi teorici e di primo soccorso. Imponente lo staff composto da istruttori Maestri Fisa e allenatori di nuoto salvamento Snaq 2, istr Infermieri del 118 che hanno assieme al Medico responsabile formato i ragazzi alle manovre e protocolli di intervento di primo soccorso e di rianimazione cardi polmonare con tutti gli strumenti e dotazioni previste dalla normativa vigente.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

L'addestramento invernale degli assistenti bagnanti FISA Venezia ha previsto sessioni di sei ore dedicate a voga, tecniche marinaresche e salvataggio in mare.

Ultima lezione teorica presso il Polo Nautico di Dolo sede di Fisa Padova e Venezia , dove 40 allievi Assistenti Bagnanti hanno seguito la terza e ultima lezione con il Medico per terminare il corso di Primo Soccorso e a seguire l' interessante lezione curata dal - facebook.com facebook