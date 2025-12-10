Addestramento invernale per gli assistenti bagnanti Fisa Venezia
L'addestramento invernale degli assistenti bagnanti FISA Venezia ha previsto sessioni di sei ore dedicate a voga, tecniche marinaresche e salvataggio in mare. Sono state praticate l’uso di dispositivi galleggianti come rescue Tube e Can, nonché l’impiego di pinne, maschera e boccaglio per garantire la preparazione efficace in situazioni di emergenza.
