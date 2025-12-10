Addestramento invernale per gli assistenti bagnanti Fisa Venezia

L'addestramento invernale degli assistenti bagnanti FISA Venezia ha previsto sessioni di sei ore dedicate a voga, tecniche marinaresche e salvataggio in mare. Sono state praticate l’uso di dispositivi galleggianti come rescue Tube e Can, nonché l’impiego di pinne, maschera e boccaglio per garantire la preparazione efficace in situazioni di emergenza.

L'addestramento è stato contraddistinto da 6 ore di addestramento di voga, tecniche marinaresche e nuoto salvamento in mare con dispositivi galleggianti come i rescue Tube e Can, oltre alla formazione nell'utilizzo di pinne, maschera e boccaglio fondamentali in mare. La giornata splendida e senza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

A Rivolto, il lungo periodo di addestramento invernale inizia dai voli in coppia Volo dopo volo, si inizia a costruire la Formazione della stagione acrobatica 2026 delle Frecce Tricolori Vai su Facebook

Assistenti bagnanti FIN eroi a San Giuliano a Rimini - Giovedì mattina, a San Giuliano a Rimini, gli assistenti bagnanti formati dalla Federazione Italiana Nuoto - Lo riporta federnuoto.it