Prevenire situazioni tragiche come Crans Montana | summit sui locali della movida

In risposta ai recenti eventi di Crans Montana, la sicurezza nei locali della movida nella provincia di Padova è diventata una priorità. Le autorità stanno intensificando le attività di prevenzione, già in corso, per garantire ambienti più sicuri per i cittadini. Questa attenzione rafforza l’impegno delle istituzioni nel tutelare il benessere di chi frequenta i locali di ritrovo, seguendo le indicazioni del Ministero dell’Interno.

La sicurezza dei luoghi di divertimento della provincia di Padova sotto la lente d'ingrandimento. Tutto questo, che già viene svolto periodicamente, è stato accelerato a seguito dei tragici eventi di Crans Montana e su indicazione del Ministro dell’Interno a tutti i prefetti di Padova. In tal senso si è svolta oggi 26 gennaio, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica finalizzata a verificare le condizioni di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo del comprensorio padovano. Per garantire una mappatura accurata e approfondita della situazione provinciale e al fine di promuovere un’attività sinergica e di rete, il prefetto Forlenza ha invitato al tavolo anche i vertici della Camera di Commercio, della Ascom, della Confesercenti e della Appe oltre ai rappresentanti della Provincia e dei comuni di Padova, Abano Terme, Campodarsego, Este e Vo’, località dove si trovano noti e frequentati locali da ballo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Da Crans Montana a Ferrara, il punto sulla sicurezza nei locali della movida notturnaGiovedì 15, presso la Prefettura di Ferrara, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello.

