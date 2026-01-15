Da Crans Montana a Ferrara il punto sulla sicurezza nei locali della movida notturna

Giovedì 15, presso la Prefettura di Ferrara, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello. L’incontro ha affrontato la situazione della sicurezza nei locali della movida notturna, analizzando l’applicazione delle normative e le misure adottate in risposta ai recenti eventi tragici. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro per cittadini e operatori del settore.

Si è tenuta giovedì 15, presso la Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello per fare il punto sull'applicazione in questa provincia delle norme in tema di sicurezza e protezione dopo i recenti tragici fatti accaduti in Svizzera e presso la stazione ferroviaria di Bologna. "Per quanto riguarda la sicurezza all'interno dei locali dove si svolgono intrattenimenti danzanti - è stato sottolineato - il sistema di controlli in Italia è considerato già di alto livello. Tuttavia, emerge la necessità di contrastare una zona grigia di abusivismo e irregolarità che anche in questa provincia può aggirare la normativa vigente".

