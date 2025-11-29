Prato controlli nel carcere della Dogaia | telefoni e armi in cella arrestati tre detenuti

Continuano le operazioni di controllo e contrasto al crimine all'interno del carcere La Dogaia di Prato. All'alba di oggi, 29 novembre 2025, i poliziotti penitenziari hanno scoperto telefoni cellulari, armi e sostanze non autorizzate nella cella di tre detenuti, portando al loro arresto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, controlli nel carcere della Dogaia: telefoni e armi in cella, arrestati tre detenuti

