‘Colpo di Stato’ il nuovo spettacolo di Luigi de Magistris

Colpo di Stato Contrariamente a quello che si racconta, l’Italia ha avuto diversi Colpi di Stato, non con i carri armati come in Cile, ma attraverso l’azione violenta di pezzi di Stato deviati, di terroristi ed organizzazioni mafiose, con la regia dei poteri occulti massonici con uomini dei servizi segreti, delle forze armate e di polizia, con magistrati, politici, colletti bianchi, imprenditori e giornalisti. Colpi di Stato che non hanno solo ucciso fisicamente o professionalmente migliaia di persone ma hanno cambiato il corso ordinario della democrazia, condizionato la Repubblica e calpestato la Costituzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Colpo di Stato’ il nuovo spettacolo di Luigi de Magistris

