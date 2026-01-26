Potenza americana design tutto italiano
Scopri il nuovo numero di Linkiesta Etc, disponibile in edicole a Milano, Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. Un approfondimento sul tema delle identità, con un focus su come la potenza americana si confronta con il design tutto italiano. Un viaggio tra culture e influenze, scritto con chiarezza e senza enfasi, per offrire uno sguardo equilibrato e riflessivo su un tema attuale.
Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema delle identità, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. FRONT TIPUP FWD SQUAR. Courtesy of Jeep È più spaziosa, confortevole e tecnologicamente avanzata; ma soprattutto, è la prima Jeep destinata al mercato globale disegnata e prodotta in Italia. Dietro la nuova Jeep Compass, la cui produzione è partita a fine ottobre per permettere la consegna dei primi esemplari entro la fine dell’anno, c’è tutto il brand Jeep e l’azienda madre Stellantis. Ma lo stile di Compass è figlio di un piccolo gruppo di persone – 12 tra designer e modellisti – che lavora al Centro Stile Jeep di Torino, il sancta sanctorum del design ben protetto all’interno dello storico stabilimento Mirafiori di Torino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Davos dimostra che per Trump non ci sono alternative al mondo che odia. Sotto la pre-potenza americana affiorano crepe evidenti. Di Stefano Cingolani - facebook.com facebook
"Gli Usa sono il Paese più potente al mondo - ha detto al segretario Nato Rutte - e siamo l'unica potenza che può garantire la pace. Lo si fa attraverso la forza". Secondo il presidente Usa, sull'isola artica gli europei "non opporranno troppa resistenza" x.com
