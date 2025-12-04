Toyota aggiorna il suv elettrico bZ4X Design incisivo più potenza e autonomia – FOTO

‹ › 1 6 toyota bz4x. ‹ › 2 6 toyota bz4x. ‹ › 3 6 toyota bz4x. ‹ › 4 6 toyota bz4x. ‹ › 5 6 toyota bz4x. ‹ › 6 6 toyota bz4x. Toyota aggiorna in profondità il suo SUV elettrico bZ4X, introducendo interventi che puntano a colmare le lacune della prima generazione in termini di autonomia, prestazioni e comfort. Il modello ora offre due tagli di batteria agli ioni di litio, da 57,7 o 73,1 kWh, per configurazioni a trazione anteriore o integrale. La variante con capacità maggiore consente di superare i 560 km dichiarati nel ciclo WLTP, mentre la ricarica in corrente continua resta fissata a 150 kW, con tempi attorno ai 28 minuti per passare dal 10 all’80%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Toyota aggiorna il suv elettrico bZ4X. Design incisivo, più potenza e autonomia – FOTO

Altri contenuti sullo stesso argomento

A tre anni dal debutto, la Toyota bZ4X si aggiorna profondamente e si prepara a tornare sul mercato europeo con un progetto più maturo sotto ogni aspetto. Non si tratta di un semplice facelift: il SUV elettrico riceve nuovi motori, batterie più efficienti, ricarica pi - facebook.com Vai su Facebook

#Toyota aggiorna il record di produzione: a ottobre 927 mila veicoli (massimo storico mensile). A trainare l’output è stata soprattutto la domanda di modelli ibridi in Nord America, che ha continuato a crescere nonostante l’impatto dei dazi statunitensi. Toyota se Vai su X

Nuovo Toyota bZ4X: più potenza, autonomia e comfort per il SUV elettrico - Il Toyota bZ4X, primo veicolo elettrico a batteria della casa giapponese, torna rinnovato con un aggiornamento profondo che ne eleva prestazioni, efficienza e comfort. Scrive megamodo.com

Toyota bZ4X 2025, primo contatto con il rinnovato Suv elettrico - Più autonomia, potenza e comfort: la versione a trazione integrale AWD con batteria da 73,1 kWh ha 343 cv e un'autonomia di 516 km WLTP ... Si legge su auto.it

Toyota bZ4X 2025: batteria garantita 1 milione di km e ricarica fast - Si rinnova il primo SUV elettrico Toyota: nuove batterie, autonomia estesa a 569 km, ricarica più veloce anche col gelo e un comfort di bordo da ammiraglia. Secondo affaritaliani.it

Toyota bZ4X, il nuovo SUV elettrico cambia passo: più autonomia, comfort e potenza - Il restyling introduce powertrain rivisto, ricarica più rapida, silenziosità superiore e dinamica affinata Il SUV elettrico che ha inaugurato la strategia BEV di Toyota torna in scena completamente tr ... Lo riporta msn.com

Toyota bZ4X, la nuova generazione del D-suv elettrico - suv bZ4X è stato il primo veicolo elettrico di Toyota, da cui è partito lo sviluppo dei modelli successivi ma che soprattutto servito per incrementare ulteriormente ... ansa.it scrive

Toyota bZ4X si aggiorna: più potenza e autonomia. I prezzi - Dopo averla presentata lo scorso maggio ( QUI il nostro articolo), la Casa giapponese annuncia i prezzi della versione rinnovata del suv elettrico Toyota bZ4X. Da lautomobile.aci.it