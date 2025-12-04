Toyota aggiorna il suv elettrico bZ4X Design incisivo più potenza e autonomia – FOTO

Ilfattoquotidiano.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

‹ › 1 6 toyota bz4x. ‹ › 2 6 toyota bz4x. ‹ › 3 6 toyota bz4x. ‹ › 4 6 toyota bz4x. ‹ › 5 6 toyota bz4x. ‹ › 6 6 toyota bz4x. Toyota aggiorna in profondità il suo SUV elettrico bZ4X, introducendo interventi che puntano a colmare le lacune della prima generazione in termini di autonomia, prestazioni e comfort. Il modello ora offre due tagli di batteria agli ioni di litio, da 57,7 o 73,1 kWh, per configurazioni a trazione anteriore o integrale. La variante con capacità maggiore consente di superare i 560 km dichiarati nel ciclo WLTP, mentre la ricarica in corrente continua resta fissata a 150 kW, con tempi attorno ai 28 minuti per passare dal 10 all’80%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

toyota aggiorna il suv elettrico bz4x design incisivo pi249 potenza e autonomia 8211 foto

© Ilfattoquotidiano.it - Toyota aggiorna il suv elettrico bZ4X. Design incisivo, più potenza e autonomia – FOTO

Altri contenuti sullo stesso argomento

toyota aggiorna suv elettricoNuovo Toyota bZ4X: più potenza, autonomia e comfort per il SUV elettrico - Il Toyota bZ4X, primo veicolo elettrico a batteria della casa giapponese, torna rinnovato con un aggiornamento profondo che ne eleva prestazioni, efficienza e comfort. Scrive megamodo.com

toyota aggiorna suv elettricoToyota bZ4X 2025, primo contatto con il rinnovato Suv elettrico - Più autonomia, potenza e comfort: la versione a trazione integrale AWD con batteria da 73,1 kWh ha 343 cv e un'autonomia di 516 km WLTP ... Si legge su auto.it

toyota aggiorna suv elettricoToyota bZ4X 2025: batteria garantita 1 milione di km e ricarica fast - Si rinnova il primo SUV elettrico Toyota: nuove batterie, autonomia estesa a 569 km, ricarica più veloce anche col gelo e un comfort di bordo da ammiraglia. Secondo affaritaliani.it

toyota aggiorna suv elettricoToyota bZ4X, il nuovo SUV elettrico cambia passo: più autonomia, comfort e potenza - Il restyling introduce powertrain rivisto, ricarica più rapida, silenziosità superiore e dinamica affinata Il SUV elettrico che ha inaugurato la strategia BEV di Toyota torna in scena completamente tr ... Lo riporta msn.com

toyota aggiorna suv elettricoToyota bZ4X, la nuova generazione del D-suv elettrico - suv bZ4X è stato il primo veicolo elettrico di Toyota, da cui è partito lo sviluppo dei modelli successivi ma che soprattutto servito per incrementare ulteriormente ... ansa.it scrive

toyota aggiorna suv elettricoToyota bZ4X si aggiorna: più potenza e autonomia. I prezzi - Dopo averla presentata lo scorso maggio ( QUI il nostro articolo), la Casa giapponese annuncia i prezzi della versione rinnovata del suv elettrico Toyota bZ4X. Da lautomobile.aci.it

Cerca Video su questo argomento: Toyota Aggiorna Suv Elettrico