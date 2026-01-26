Ponte non a norma e passaggi ostruiti sanzionate due imprese

Due imprese edili di Raffadali sono state sanzionate dall’Ispettorato nazionale del lavoro per aver realizzato un ponte non a norma e passaggi ostruiti. Le verifiche hanno evidenziato irregolarità che compromettono la sicurezza sui cantieri. L’intervento mira a garantire il rispetto delle normative e la tutela dei lavoratori, sottolineando l’importanza di interventi correttivi nelle attività edilizie.

Due imprese edili di Raffadali sono state sanzionate dall’Ispettorato nazionale del lavoro per violazioni in materia di sicurezza. I controlli, effettuati il 22 gennaio dal contingente Sicilia, hanno riguardato un cantiere dove erano presenti due lavoratori. Gli ispettori hanno riscontrato diverse irregolarità. In un caso è stato trovato un ponte su cavalletti non conforme alle norme, con rischi per l’incolumità degli operai. Nell’altro, i passaggi erano ostruiti da materiali e attrezzature che rendevano difficoltosa la circolazione all’interno dell’area di lavoro. Per le due imprese sono scattate ammende per un totale di 2.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

