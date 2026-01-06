PNRR Scuole Avviso Abilitazione al Cloud per le PA Locali | domande fino al 23 gennaio

Il bando “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” del PNRR Scuole permette alle scuole statali con sede di Direttivo di richiedere finanziamenti. Le domande devono essere presentate entro il 23 gennaio e sono riservate alle istituzioni non coinvolte in procedure di dimensionamento. La richiesta si effettua inserendo il codice CUP sulla piattaforma dedicata, garantendo così l’accesso ai fondi per la digitalizzazione delle scuole italiane.

Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le scuole statali sedi di Direttivo, presenti su tutto il territorio nazionale, che non siano interessate da procedure di dimensionamento alla data di presentazione della candidatura e fino al termine previsto per l’accettazione del finanziamento tramite inserimento del codice CUP in piattaforma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

