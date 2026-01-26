Pierpaolo Pretelli ha condiviso un momento speciale con suo padre, sottolineando come i ruoli tra loro si siano invertiti nel tempo. Con un gesto semplice ma significativo, ha mostrato il valore di un rapporto autentico e di cura reciproca. Le sue parole evidenziano l’importanza di riconoscere e apprezzare i momenti di vicinanza familiare, mantenendo sempre un tono rispettoso e sobrio.

Pierpaolo Pretelli sorprende suo padre, il dolce gesto. Ecco cosa è emerso dalle sue parole condivise. Pierpaolo Pretelli non è entrato nella Casa del Grande Fratello in punta di piedi: ci è arrivato portandosi dietro una valigia invisibile, piena di vita vera. Il GF è stato per lui una lente d’ingrandimento. Ha mostrato l’uomo prima ancora dello showman, il figlio prima ancora del concorrente. E poi c’è la dimensione più intima: quella di Pierpaolo padre. Un ruolo che ha ridefinito tutto. Essere genitore lo ha reso più esposto emotivamente, più vulnerabile, ma anche più centrato. Fuori dalla Casa, la notorietà ha cambiato i ritmi, non i valori. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pierpaolo Pretelli sorprende suo padre: “Oggi si sono invertiti i ruoli”

Pierpaolo Pretelli commenta il proscioglimento di Chiara Ferragni durante La Vita in Diretta, evidenziando come, nonostante il caso si sia chiuso, alcuni effetti sull’immagine e sulla credibilità della influencer possano comunque permanere.

Pierpaolo Pretelli torna in televisione partecipando a La Vita in Diretta.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la festa per il primo compleanno del figlio Kian: gli ospiti vip presenti, chi c’eraGiulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato il primo compleanno di Kian. Tra gli invitati al party erano presenti Sonia Bruganelli ed Elettra Lamborghini ... libero.it

Il piccolo Kian compie 1 anno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano con grande emozione il primo compleanno del loro bambino: “Un anno di notti in bianco, ma ti amiamo come neanche immagini piccolo nostro re Kian” #Verissimo - facebook.com facebook