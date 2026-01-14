Il ritorno in TV di Pierpaolo Pretelli | si espone sulla Ferragni

Pierpaolo Pretelli torna in televisione partecipando a La Vita in Diretta. Durante l’intervista, Pretelli ha affrontato alcuni aspetti della sua vita personale, tra cui il rapporto con Chiara Ferragni. L’apparizione rappresenta un’occasione per conoscere meglio il percorso dell’ex concorrente del Grande Fratello e le sue recenti esperienze televisive.

Pierpaolo Pretelli, il ritorno in TV. Lo showman arriva a La Vita in Diretta e si espone su Chiara Ferragni, le sue dichiarazioni. Pierpaolo Pretelli é tornato in TV a La Vita in Diretta dove in questo pomeriggio si é parlato tanto di Chiara Ferragni. La nota influencer è stata prosciolta chiudendo così il caso “Pandora Gate”. La Ferragni non è solo un personaggio: è un ecosistema. E Pretelli, che di ecosistemi televisivi ne ha attraversati parecchi, lo sa bene. Nel suo intervento non c’è il gossip da bar, ma la sensazione che stia parlando di un cambiamento più grande: l’inizio di una nuova stagione per Chiara. 🔗 Leggi su 361magazine.com

