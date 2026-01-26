Perisic Inter il ritorno prende forma | l’ultima settimana di mercato può scrivere il destino della fascia nerazzurra

Gli ultimi giorni di mercato saranno fondamentali per il trasferimento di Ivan Perisic all’Inter. La possibile ufficializzazione del suo ritorno potrebbe rafforzare la fascia nerazzurra, offrendo a Cristian Chivu un rinforzo di esperienza sulla corsia laterale. Questa fase finale della sessione di mercato potrebbe quindi segnare un cambiamento importante per la squadra, con un’attenzione particolare alle decisioni che verranno prese nelle prossime ore.

Si avvicina il possibile ritorno di Ivan Perisic all'Inter, con le trattative che si intensificano nell'ultima settimana di mercato.

