Si avvicina il possibile ritorno di Ivan Perisic all'Inter, con le trattative che si intensificano nell'ultima settimana di mercato. La società nerazzurra valuta le prossime mosse, con l’obiettivo di rafforzare la rosa sulla fascia. La trattativa potrebbe sbloccarsi a breve, facilitando anche la cessione di Luis Henrique. Restano da seguire gli sviluppi che potrebbero influenzare significativamente la composizione dell’organico nerazzurro.

Inter News 24 Perisic Inter, la trattativa per l'esterno potrebbe sbloccarsi rapidamente, liberando al contempo Luis Henrique. L'ultima settimana della sessione di calciomercato potrebbe regalare a Cristian Chivu, l'ex difensore protagonista dello storico Triplete e attuale guida tecnica dei nerazzurri, il rinforzo d'esperienza tanto atteso per la corsia laterale. Il profilo individuato è quello di Ivan Perisic, l'esterno croato classe 1989 che ha già lasciato un'impronta indelebile nella storia della Beneamata tra il 2015 e il 2022, intervallati da una stagione di successi al Bayern Monaco. La sua profonda conoscenza dell'ambiente milanese e la sua duttilità tattica lo rendono l'innesto ideale per la volata finale della stagione.

© Internews24.com - Perisic Inter, si avvicina il clamoroso ritorno: l’ultima settimana di mercato decide il futuro della fascia nerazzurra

Calciomercato Inter, per la fascia destra si è pensato anche al clamoroso ritorno di PerisicPer l'Inter, il calciomercato invernale si concentra sulla fascia destra, con l’obiettivo di rinforzare l’organico già a gennaio.

Perisic e il clamoroso ritorno all’Inter: c’è una conferma | CMIvan Perisic torna all’Inter, confermato il suo ritorno in rosa.

Sky Sport | Perisic-Inter, non è finita per il ritorno: nuovo tentativo con il PSV

Inter, ottimismo Perisic: le tempistiche per l'arrivo dell'esterno. Col croato Luis Henrique…

