Perché a Monza e in Brianza a San Biagio si mangia il panettone

A Monza e in Brianza, il giorno di San Biagio, il 3 febbraio, è tradizione consumare una fetta di panettone benedetto. Questa usanza affonda le sue radici in antiche credenze, volte a proteggere dalla malasorte e dai malanni. Scopriamo come questa tradizione si sia consolidata nel tempo, mantenendo vivo il legame tra celebrazione religiosa e pratiche popolari legate al cibo.

Il culto del santo protettore a Monza è sentitissimo. E c'entra anche il "miracolo" avvenuto nel 1977 Succede a Milano, a Monza e in tutta la Brianza. Facendo fede a un fatto accaduto nell'antichità. Scopriamo quindi perché il 3 febbraio, giorno in cui si celebra san Biagio, è usanza mangiare una fetta di panettone benedetto avanzato dalle feste natalizie per tenere lontano i malanni e proteggersi dal mal di gola. San Biagio a Monza e a Milano fa rima con panettone. San Biagio (Biagio di Sebaste) fu medico e vescovo cattolico vissuto a cavallo tra il III e il IV secolo in Asia Minore.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su san biagio

Ultime notizie su san biagio

