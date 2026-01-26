Per Trump la Cina non è più la priorità militare e gli alleati devono far da sé

La recente pubblicazione della National Defense Strategy 2026 da parte del Pentagono evidenzia un cambiamento nelle priorità degli Stati Uniti, con la Cina che perde centralità nel quadro militare. Secondo quanto dichiarato, gli alleati devono rafforzare la propria capacità di autodifesa, poiché gli Stati Uniti si concentrano su altre aree strategiche. Questa evoluzione riflette un nuovo approccio alla sicurezza internazionale e alle relazioni geopolitiche.

Alla fine della scorsa settimana, il Pentagono ha pubblicato la National Defense Strategy 2026, un documento che segna una svolta radicale nelle priorità della difesa americana. Per la prima volta in almeno un decennio, la minaccia cinese non occupa il primo posto nell’agenda strategica di Washington. Al suo posto, la sicurezza dell’Emisfero Occidentale – dai confini meridionali degli Stati Uniti fino alla Groenlandia, passando per il Canale di Panama e quello che il documento chiama Golfo d’America – diventa la priorità assoluta del Dipartimento della Guerra, come l’amministrazione Trump ha ribattezzato il Pentagono. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

