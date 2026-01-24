Michelle Hunziker festeggia 49 anni con un look da diva | in rosso al party con le amiche

Michelle Hunziker ha recentemente celebrato il suo 49° compleanno con un evento speciale. La conduttrice ha scelto un abbigliamento total red, partecipando a una festa intima con le amiche. Durante l’occasione, si è mostrata sorridente, cantando e ballando insieme ai presenti, condividendo un momento di gioia e convivialità. Un’occasione per trascorrere del tempo con le persone a lei care, in un'atmosfera semplice e spensierata.

Alla sua festa di compleanno la conduttrice ha scelto un look total red: si è divertita cantando e ballando con le amiche che l'hanno circondata di affetto.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Michelle Hunziker festeggia 49 anni: gli invitati al suo party Fabio Rovazzi festeggia i 32 anni da Cracco: al party Michelle Hunziker, Massimo Boldi e tanti vipIl 18 gennaio 2026, Fabio Rovazzi ha celebrato i suoi 32 anni con una festa presso il ristorante Cracco in Galleria, Milano. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Michelle Hunziker festeggia 49 anni con un look da diva: in rosso al party con le amiche; Michelle Hunziker compie 49 anni. La casa sofisticata a Milano: le sedie di design (da 399 euro l'una), la parete in velluto, il...; Michelle Hunziker festeggia 49 anni: gli invitati al suo party; Michelle Hunziker compie 49 anni: la casa elegante a Milano tra design e dettagli ricercati. Michelle Hunziker festeggia 49 anni: gli invitati al suo partyMichelle Hunziker spegne 49 candeline e lo fa come solo lei sa fare: con il sorriso largo, l’energia contagiosa e quella leggerezza che negli anni è diventata una vera firma personale. Altro che quas ... 361magazine.com Michelle Hunziker compie 49 anni. La casa sofisticata a Milano: le sedie di design (da 399 euro l'una), la parete in velluto, il terrazzino in parquetMichelle Hunziker spegne 49 candeline oggi, 24 gennaio, sebbene per la conduttrice il tempo sembra non passare mai. Sempre solare, sorridente, ... msn.com #HappyBirthday Tanti auguri alla conduttrice televisiva, showgirl, attrice e modella #MichelleHunziker che oggi compie #49anni - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.