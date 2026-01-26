Il Milan ottiene un punto nella trasferta contro la Roma, mantenendo un’ottima forma con 21 match senza sconfitte. La partita conferma la solidità della squadra, anche se l’Inter si avvicina in classifica grazie a questa serie positiva. La sfida all’Olimpico si aggiunge alle altre gare che testimoniano il buon rendimento dei rossoneri, mentre la corsa scudetto si infittisce.

Roma - L’essenza del Milan non basta all’Olimpico di Roma. Ventuno partite senza sconfitte catapultano l’Inter verso la prima fuga Scudetto, anche se contro i giallorossi è un punto guadagnato. Un tempo alle corde, con 11 tiri subiti contro l’unico proposto, 21 tocchi in area concessi e solo 3 costruiti. Difficile ancora affidarsi alla singola giocata per conquistarsi i tre punti, anche se in quei dieci minuti in cui la partita diventa di posizione, e meno intensa, i rossoneri trovano la rete del vantaggio e accarezzano brevemente un’altra impresa. Ma la Roma non è il Como, non si sbilancia ulteriormente, e riprende anzi in mano la conduzione del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Per il Milan quello con la Roma è un punto guadagnato (anche nella notte della fuga Inter)

Ordine: "Quello del Milan è un urlo nella notte. Saranno messi sotto processo". Il motivo

