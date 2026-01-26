Pedone investito lungo la umbro casentinese

Nella serata del 25 gennaio, lungo la via Umbro Casentinese nel comune di Bibbiena, un pedone è stato coinvolto in un incidente stradale. L’evento è stato segnalato alle autorità locali, che stanno conducendo le verifiche del caso. Nessuna ulteriore informazione sulla dinamica o sulle condizioni della persona coinvolta è ancora disponibile.

L'incidente nella serata di ieri, 25 gennaio, a Bibbiena. Un 58enne trasportato in codice 2 al San Donato di Arezzo Un pedone è stato investito nella serata di ieri, 25 gennaio, lungo la via Umbro Casentinese nel comune di Bibbiena. Intorno alle 18.30 sono intervenuti gli operatori del 118 della Misericordia di Pratovecchio e le forze dell'ordine. Un uomo di 58 anni è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Tragedia a Serracapriola: pedone investito e ucciso lungo la Statale 16A Serracapriola, lungo la Statale 16, un pedone è stato investito e ha perso la vita.

Investito mentre attraversa la strada: pedone in gravi condizioni in ospedale

