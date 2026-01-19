Tragedia a Serracapriola | pedone investito e ucciso lungo la Statale 16

A Serracapriola, lungo la Statale 16, un pedone è stato investito e ha perso la vita. L’incidente ha provocato la temporanea chiusura della corsia in direzione San Severo, tra Serracapriola e San Severo. La polizia sta intervenendo per chiarire le cause dell’evento e gestire la viabilità.

Serracapriola (Fg) Tragedia evitata nel Foggiano: il sindaco di Serracapriola salva una donna in ipotermia. Le parole del primo cittadino, Michele Leombruno Video: Tele Radio-TORRE - facebook.com facebook

