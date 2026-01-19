Tragedia a Serracapriola | pedone investito e ucciso lungo la Statale 16
A Serracapriola, lungo la Statale 16, un pedone è stato investito e ha perso la vita. L’incidente ha provocato la temporanea chiusura della corsia in direzione San Severo, tra Serracapriola e San Severo. La polizia sta intervenendo per chiarire le cause dell’evento e gestire la viabilità.
Una persona è stata investita e uccisa lungo la Statale 16, tra Serracapriola e San Severo. A causa dell'incidente, è provvisoriamente chiusa al traffico la corsia in direzione San Severo, all’altezza del territorio comunale di Serracapriola.Come informa Anas, il sinistro è avvenuto al km 615,000.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
