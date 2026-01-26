Pe’ Sempe - note di un amore che resta Esposito racconta il suo spettacolo al Lendi

Da casertanews.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto nasce dall'idea di "mettermi alla prova su più livelli e donare una vita diversa alle canzoni". Il concerto-spettacolo a San Valentino Dalla scena indie napoletana alla maturità di un progetto teatrale ambizioso, Gabriele Esposito compie un salto di qualità artistica e narrativa. Con "Pe’ Sempe - note di un amore che resta", il cantautore non propone un semplice concerto, ma uno spettacolo totale in cui musica, recitazione e danza si fondono per raccontare l’eternità dei sentimenti. In questa intervista esclusiva, Esposito svela le origini di questa evoluzione, il significato di portare lo spettacolo al Teatro Lendi in una data simbolica come San Valentino, e il percorso creativo che ha trasformato i suoi successi in un dramma musicale intimo.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Approfondimenti su sempe note

Maria Esposito e il coming out di Capodanno: in un messaggio social racconta il suo amore per Silvia Uras

Maria Esposito ha condiviso il suo coming out di Capodanno attraverso un messaggio sui social, rivelando il suo amore per Silvia Uras.

Grande Fratello, Helena Prestes e il suo 2025 con Javier: “Un amore che non promette, ma resta"

Helena Prestes, conosciuta per la sua partecipazione al Grande Fratello, riflette sul suo percorso personale e sentimentale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su sempe note

Argomenti discussi: Google rivede i limiti di Gemini e separa le quote per Thinking e Pro; Nuova gelateria La Romana a Torino: ecco dove.

pe sempe note diPe’ Sempe - note di un amore che resta, Esposito racconta il suo spettacolo al LendiIl progetto nasce dall'idea di mettermi alla prova su più livelli e donare una vita diversa alle canzoni. Il concerto-spettacolo a San Valentino ... casertanews.it

Pe' sempe AndreaDopo un video diffuso sui social, cantato piano e voce e diventato immediatamente virale, Andrea Sannino ha inciso la versione ufficiale del brano Pe’ sempe storico successo di Mauro Caputo. Il ... rainews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.