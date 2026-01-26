Un ragazzo di 14 anni è stato vittima di un’aggressione e di una rapina nella piazza della Vittoria, nel centro di Pavia. L’episodio è avvenuto il 26 gennaio 2026 e ha coinvolto uno studente di un istituto locale. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità, che si aspetta approfondimenti da parte delle autorità per garantire la sicurezza in zona.

Pavia, 26 gennaio 2026 - Un ragazzo di 14 anni, studente di un istituto scolastico in centro, è stato aggredito e rapinato nella centralissima piazza della Vittoria a Pavia. E' successo oggi, lunedì 26 gennaio, poco prima dell'inizio delle lezioni, verso le 7.30. Il ragazzino, come ogni mattina, era stato accompagnato in auto dai genitori fino al limite della Ztl (Zona a traffico limitato) e poi si è incamminato a piedi verso la scuola. Proprio quando stava attraversando la "Piazza Grande" è stato avvicinato dal gruppetto di aggressori. Erano in quattro, con i volti non ben riconoscibili per i cappucci delle felpe calati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, studente di 14 anni aggredito e rapinato in centro storico

