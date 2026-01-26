Pato ritorna nel calcio a tre anni dal ritiro | il papero brasiliano pronto ad acquistare un club

Dopo tre anni di inattività, Alexandre Pato torna nel mondo del calcio con l’intenzione di investire. Il calciatore brasiliano, noto come il

Alexandre Pato potrebbe ben presto diventare un azionista di un piccolo ma ambizioso club inglese, il Colchester United che milita attualmente in League Two. Le conferme sono arrivate direttamente dalla società inglese: "Ci stiamo lavorando ma senza fretta". A soli 3 anni dal ritiro ufficiale, per l'ex Milan sarebbe un rientro alla grande nel mondo calcistico.🔗 Leggi su Fanpage.it

