A 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini una nuova proiezione di Mamma Roma

L'associazione Luciano Lama prosegue la rassegna cinematografica dedicata al grande regista Pier Paolo Pasolini. Giovedì 27 novembre, al Teatro Verdi di Forlimpopoli, torna in sala "Mamma Roma", il capolavoro pasoliniano con al centro la grande Anna Magnani. Il film del 1962, diretto dal regista. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

A 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, Rimini intitola la rotonda tra via Giuseppe Melucci e viale Siracusa a una delle voci più profonde e anticonformiste del panorama culturale italiano. Leggi la notizia https://www.comune.rimini.it/novita/notizie/rimini- - facebook.com Vai su Facebook

Maradona, tutto quello che resta cinque anni dopo la morte di D10S ilsole24ore.com/art/maradona-t… Vai su X

Pier Paolo Pasolini: ecco perché, a 50 anni dal suo omicidio, non ha senso chiedersi chi sia il suo erede spirituale - E l’intelligenza dei gruppi vince sul cavaliere solitario ... Si legge su vogue.it

CASTELNUOVO BERARDENGA RICORDA PIER PAOLO PASOLINI A 50 ANNI DALLA MORTE - In occasione del cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini, il Comune di Castelnuovo Berardenga e la Sezione A. Scrive oksiena.it

50 anni fa ci lasciava Pier Paolo Pasolini: Rimini gli intitola una rotonda - Oggi, martedì 25 novembre, alle ore 16, Rimini rende omaggio a una delle voci più rivoluzionarie del panorama culturale italiano del Novecento. Segnala chiamamicitta.it