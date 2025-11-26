A 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini una nuova proiezione di Mamma Roma

Forlitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione Luciano Lama prosegue la rassegna cinematografica dedicata al grande regista Pier Paolo Pasolini. Giovedì 27 novembre, al Teatro Verdi di Forlimpopoli, torna in sala "Mamma Roma", il capolavoro pasoliniano con al centro la grande Anna Magnani. Il film del 1962, diretto dal regista. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

