Pari opportunità al via il corso di educazione finanziaria per la prevenzione della violenza economica
Al via un corso di educazione finanziaria dedicato alle donne, promosso dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione e in collaborazione con il Centro antiviolenza Mondo Donna Onlus. Il corso “Il valore del sé. Ripartire dall’autonomia economica: un percorso di educazione finanziaria. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://www.trgmedia.it/Gubbio-si-insedia-la-nuova-Commissione-Pari-Opportunit-224-/news-140295.aspx - facebook.com Vai su Facebook
Centro Pari opportunità promuove corso gratuito autodifesa - Il Centro per le Pari opportunità della Regione, in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica ha promosso un corso gratuito di autodifesa femminile al quale ci sarà tempo per ... Come scrive ansa.it
Seconda edizione corso autodifesa femminile Pari opportunità - Dopo il "grande successo" della prima edizione, il Centro per le Pari opportunità e la Regione Umbria, in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica, annunciano l'avvio della ... Si legge su ansa.it
Al via le iscrizioni al corso: “Uguali diversi nella convivenza. Identità di genere, pari opportunità, contrasto alla violenza” - Ghizzi di Castiglion Fiorentino si terrà il corso: "Uguali diversi nella convivenza. Da lanazione.it