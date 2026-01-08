Parà piacentini un 2025 ricco di soddisfazioni Pronti per l' evento di maggio | l’abbraccio sul Po

8 gen 2026

Parà Piacentini si prepara a un 2025 all'insegna delle soddisfazioni. L’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia sta vivendo un anno di intense attività, con l’attenzione rivolta all’atteso evento di maggio: l’abbraccio sul Po. Un momento importante che rafforza i legami e la tradizione, sottolineando l’impegno e la passione di tutta la comunità dei paracadutisti italiani.

Un anno ricco di attività, quello dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia, nell’attesa del grande evento in preparazione per maggio: l’abbraccio sul Po.Il bilancio dell’Anpd’I è stato tracciato dal presidente Fabio Scrollavezza, durante l’incontro per gli auguri natalizi, a Besenzone. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

