In vendita i biglietti per la sfida tra Juvecaserta e Piombino

Sono in vendita i biglietti per la partita tra Juvecaserta e Piombino, in programma domenica 4 gennaio alle ore 18:00 al PalaPiccolo. I tagliandi saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 29 dicembre. La gara, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B nazionale, si svolgerà in un momento importante per entrambe le squadre.

