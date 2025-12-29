In vendita i biglietti per la sfida tra Juvecaserta e Piombino

29 dic 2025

Sono in vendita i biglietti per la partita tra Juvecaserta e Piombino, in programma domenica 4 gennaio alle ore 18:00 al PalaPiccolo. I tagliandi saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 29 dicembre. La gara, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B nazionale, si svolgerà in un momento importante per entrambe le squadre.

I ticket potranno essere acquistati presso i punti vendita autorizzati.

