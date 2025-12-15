Palestra Inter aumentano le pretendenti per l’esterno dell’Atalanta | il pericolo principale per i nerazzurri oltre la Juve

L'interesse per l'esterno dell'Atalanta sta crescendo, suscitando l'attenzione di diverse pretendenti, tra cui l'Inter. Oltre alla Juventus, il giocatore rappresenta un obiettivo importante per i nerazzurri, che valutano attentamente le opportunità di mercato. La situazione si fa sempre più intricata, con il rischio di una difficile trattativa che potrebbe influenzare il mercato estivo.

Inter News 24 . La situazione. Le logiche del calciomercato sono spietate e rapidissime: bastano pochi mesi ad alto livello per trasformare una promessa in un asset dal valore inestimabile. È esattamente ciò che sta accadendo a Marco Palestra, il nuovo “tesoro” che sta togliendo il sonno ai direttori sportivi delle big italiane. L’esterno destro, attualmente in forza al Cagliari ma il cui cartellino è saldamente controllato dall’ Atalanta, si sta rendendo protagonista di una stagione consacratoria, attirando su di sé gli occhi delle grandi d’Europa. Internews24.com

