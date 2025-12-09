Padel Coppa dei Club Umbria | i risultati della penultima giornata di campionato

9 dic 2025

Il 6 e 7 dicembre si è disputata la sesta giornata della Coppa dei Club Umbria Msp per le due nuove categorie Gold e Silver League Bartoccini. Il turno ha confermato molte gerarchie, ma ha anche riaperto posizioni in classifica che si decideranno solo all’ultima giornata. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

