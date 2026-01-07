Oroscopo della settimana | Ariete le decisioni prese ora avranno un peso nel tempo Acquario ci vuole pazienza in amore Gemelli | è il momento di fare chiarezza

L'oroscopo della settimana invita a un approccio riflessivo e stabile. Ariete, le scelte recenti richiedono ponderazione; Acquario, la pazienza in amore è fondamentale; Gemelli, è il momento di fare chiarezza. In un contesto di maggiore concentrazione, si privilegia la concretezza e la precisione, orientando le energie verso decisioni sensate e durature, senza fretta, ma con attenzione alla direzione da seguire.

C'è un clima di maggiore concentrazione e concretezza. Questa settimana non spinge alla velocità, ma alla direzione giusta. Con più pianeti in Capricorno, il cielo invita a fare sul serio con ciò che conta davvero: lavoro, scelte di lungo periodo, relazioni che hanno fondamenta solide. È un tempo di costruzione, silenziosa ma efficace. La Luna accompagna questo processo passando dal Leone alla Vergine e poi alla Bilancia: prima il bisogno di affermarsi, poi quello di sistemare, infine la ricerca di equilibrio. È una settimana che chiarisce priorità e confini, aiutando a capire dove investire energie e dove smettere di disperderle.

