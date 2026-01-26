Oroscopo 26 01 – 30 01 2026

L'oroscopo dal 26 al 30 gennaio 2026 offre uno sguardo sulle influenze planetarie della settimana. Per l'Ariete, si preannuncia un inizio dinamico, con molta energia a disposizione. È importante però gestire bene le risorse e non rischiare di esaurirsi troppo presto. Continua a seguire le previsioni per scoprire come affrontare al meglio gli aspetti più significativi di questa settimana.

Ariete Settimana che parte a razzo: tanta energia, ma attenzione a non bruciarla tutta entro martedì. Sul lavoro arrivano risposte attese, in amore meglio ascoltare prima di parlare. Mercoledì decisivo. Toro Rallenta e osserva: fino a giovedì la parola chiave è equilibrio. Qualcosa si sistema sul piano pratico, soprattutto economico. In amore serve pazienza, non rigidità. Gemelli Settimana vivace, piena di contatti e messaggi. Ottimo momento per chiarire una questione rimasta in sospeso. Attenzione solo a non dire tutto a tutti. Giovedì porta una sorpresa. Cancro Emotività alta ma ben gestibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

