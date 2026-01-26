Oro ai massimi storici 5 mila euro l’oncia

26 gen 2026

L’oro ha recentemente raggiunto un nuovo massimo storico, superando i 5.000 dollari l’oncia. Questa cifra rappresenta un importante punto di riferimento nel mercato dei metalli preziosi, riflettendo le dinamiche economiche e finanziarie attuali. La quotazione elevata evidenzia l’interesse degli investitori verso questo bene rifugio, sottolineando la sua rilevanza nel contesto economico globale.

La quotazione dell’oro ha raggiunto i massimi storici, superando per la prima volta i 5.000 dollari l’oncia. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

