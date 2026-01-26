L’oro ha recentemente raggiunto un nuovo massimo storico, superando i 5.000 dollari l’oncia. Questa cifra rappresenta un importante punto di riferimento nel mercato dei metalli preziosi, riflettendo le dinamiche economiche e finanziarie attuali. La quotazione elevata evidenzia l’interesse degli investitori verso questo bene rifugio, sottolineando la sua rilevanza nel contesto economico globale.

La quotazione dell’oro ha raggiunto i massimi storici, superando per la prima volta i 5.000 dollari l’oncia. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Oro ai massimi storici, 5 mila euro l’oncia

Approfondimenti su oro massimi

L’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando per la prima volta la soglia dei 5.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Oro ai massimi storici, 5 mila euro l’oncia

Ultime notizie su oro massimi

Argomenti discussi: Oro tocca nuovo record storico vicino ai 4.900 dollari; Oro ai massimi storici: corsa record e nuove stime oltre 5.000 dollari; Prezzo dell’oro ai massimi: perché non è detto che crollerà; Previsioni Prezzo Oro: il Metallo Giallo Resta Vicino ai Massimi Storici con i 4.900 $ nel Mirino.

Oro ai massimi storici inattesi, perché gli investitori non si fermanoL’oro ha battuto l’ennesimo record che sembrava insuperabileCorsa senza precedentiIl metallo giallo ha superato per la prima volta i 5mila dollari pe ... assodigitale.it

Comprare oro ai massimi storici? Ecco cosa sta succedendo davvero e cosa valutare prima di investireL’oro è tornato protagonista assoluto dei mercati: nelle ultime ore il prezzo ha segnato un nuovo massimo storico, spingendosi fino a sfiorare area 4.700 ... borsainside.com

Il prezzo dell’oro continua la sua corsa e aggiorna nuovi massimi assoluti. Per la prima volta nella sua storia, il metallo prezioso ha superato la soglia dei 5.000 dollari l’oncia, confermandosi come il principale bene rifugio in un contesto di crescente instabilità - facebook.com facebook

A #FinancialoungeTG parliamo dell’ #oro ai massimi, dell’attesa per la #Fed, delle trimestrali delle #bigtech e di #Ryanair tra utili in caso e passeggeri in crescita x.com