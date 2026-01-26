OrientaMenti Live | otto talk show MIM?INDIRE sull’orientamento scolastico e formativo

OrientaMenti Live è una serie di otto talk show organizzati da MIM e INDIRE, dedicata a professionisti e operatori dell’orientamento scolastico e formativo. Gli incontri offrono approfondimenti e approfondimenti pratici su tematiche rilevanti nel settore, favorendo uno scambio di conoscenze e buone pratiche. Un’occasione per aggiornarsi e confrontarsi su strumenti e metodologie utili nel lavoro quotidiano con studenti e giovani in fase di orientamento.

Otto incontri in formato talk show, pensati per chi lavora con l’orientamento tra scuola ed educazione. OrientaMenti Live MIM-INDIRE mette a fuoco nodi critici e prospettive emergenti in questo ambito, coinvolgendo chi l’orientamento lo promuove, lo studia o lo attraversa direttamente. La serie fa parte delle attività collegate al piano di formazione rivolto a tutor dell’orientamento e docenti orientatori. A coordinarla è INDIRE, su mandato del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). La partecipazione è aperta a tutti. Ogni episodio si concentra su un aspetto specifico, scelto a partire da criticità e bisogni emersi nell’adozione delle Linee guida del DM 3282022.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti discussi: Online il nuovo talk di OrientaMenti Live sul modello 4+2; OrientaMenti: così con i percorsi Indire vengono formati tutor e docenti orientatori; Online il nuovo Talk show su idee e strategia per le 30 ore di orientamento; OrientaMenti Live: online la prima puntata dedicata all’internazionalizzazione.

