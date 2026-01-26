Operazioni anti-spaccio e immigrazione clandestina arrestato pusher nigeriano

Nella giornata di ieri, nell’ambito di un’operazione coordinata dal Questore di Modena, Lucio Pennella, sono state eseguite attività di controllo intensificato sul territorio. L’obiettivo era prevenire e contrastare reati come spaccio di droga e immigrazione clandestina. Durante le operazioni, è stato arrestato un cittadino nigeriano coinvolto in attività di spaccio. Questo intervento fa parte di un più ampio piano di sicurezza volto a garantire la legalità nella zona.

Gli interventi della squadra volante di Modena nell'ambito del potenziamento dei controlli voluti dal Questore: segnalati anche due cittadini italiani trovati in possesso di sostanze stupefacenti La Divisione Anticrimine ha proceduto, come disposto dall’autorità giudiziaria, a sottoporre a divieto di dimora nel comune di Modena un cittadino italiano di 45 anni, già destinatario dell’obbligo di presentazione alla P.G., in quanto resosi inosservante alla predetta misura. Controlli tra centro, parchi e sale scommesse. Identificate quasi 100 persone .🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su anti spaccio Spaccio di stupefacenti, furto e immigrazione clandestina: 4 arresti in Bergamasca Cantù, arrestato 40enne per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su anti spaccio Argomenti discussi: Operazione anti-spaccio a Imola: un arresto, sequestrati hashish, cocaina, contanti e una pistola a salve; Roma, blitz antispaccio al Quarticciolo: 18 arresti e 500 dosi sequestrate; Maxi operazione anti spaccio, arrestato un 20enne: in casa cocaina e un chilo di hashish; VIDEO | Stretta contro i pusher di Ostia e Acilia, 4 arresti e un chilo di droga sequestrata. FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SICUREZZA. MENNUNI (FDI): OPERAZIONE ANTI-SPACCIO AL QUARTICCIOLO SEGNALE PRESENZA STATO»Lo spaccio di droga è una piaga che il governo Meloni intende debellare. Per questo salutiamo con favore la maxi-operazione avvenuta stamattina nel quartiere ... agenziagiornalisticaopinione.it Roma, maxi operazione anti-droga: 18 arresti e oltre 500 dosi di cocaina sequestrateaccurato servizio di controllo del territorio nel quartiere Quarticciolo, condotto dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina ... ilmetropolitano.it Maxi operazione anti droga. Due intense settimane di servizi straordinari finalizzati al contrasto dello spaccio - facebook.com facebook Sette #arresti e quattro #denunce per i #controlli straordinari anti #spaccio nella zona delle #Cerbaie x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.