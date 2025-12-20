La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto coordinata dal Servizio Centrale Operativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati connessi di criminalità diffusa. Nella città di Bergamo e provincia, l’attività condotta dai poliziotti della Squadra Mobile, delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dal Commissariato di Treviglio, ha permesso di arrestare quattro soggetti, un cittadino italiano e un cittadino straniero, responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti, un altro straniero per possesso di documenti falsi ed immigrazione clandestina e un altro ancora per il reato di furto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Oltre mille persone controllate tra San Leonardo, Oltretorrente e centro: due arresti per spaccio e 5 denunce per resistenza, documenti falsi e immigrazione clandestina

Leggi anche: Spaccio di sostanze stupefacenti: sei arresti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Oltre mille persone controllate tra San Leonardo, Oltretorrente e centro: due arresti per spaccio e 5 denunce per resistenza, documenti falsi e immigrazione clandestina; Contrasto all’immigrazione irregolare: 3 stranieri rimpatriati; Operazione Alto Impatto: controlli intensificati, 7 arresti e denunce in una settimana; Viene trovato senza assicurazione e aggredisce gli operatori. Denunciato.

Spaccio di stupefacenti, furto e immigrazione clandestina: 4 arresti in Bergamasca - In una vasta operazione di Polizia a livello italiano sono state arrestate in Bergamasca 4 persone: due per spaccio di sostanze stupefacenti, uno per possesso di documenti falsi ed immigrazione clande ... bergamonews.it