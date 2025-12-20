Spaccio di stupefacenti furto e immigrazione clandestina | 4 arresti in Bergamasca
La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto coordinata dal Servizio Centrale Operativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati connessi di criminalità diffusa. Nella città di Bergamo e provincia, l’attività condotta dai poliziotti della Squadra Mobile, delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dal Commissariato di Treviglio, ha permesso di arrestare quattro soggetti, un cittadino italiano e un cittadino straniero, responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti, un altro straniero per possesso di documenti falsi ed immigrazione clandestina e un altro ancora per il reato di furto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
