Oltre 383 milioni di euro agli agricoltori calabresi | nel 2025 erogazioni record della Regione e di Arcea

Nel 2025, la Regione Calabria e Arcea hanno destinato complessivamente oltre 383 milioni di euro agli agricoltori locali. Questa somma rappresenta un importante sostegno alle attività agricole della regione, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla crescita del settore. L’erogazione di queste risorse testimonia l’impegno delle istituzioni nel supportare gli agricoltori calabresi e promuovere un’agricoltura più forte e resiliente.

Nel corso del 2025 la Regione Calabria, insieme ad Arcea, ha destinato agli agricoltori calabresi risorse complessive pari a 383.511.314,77 euro.Il dato è stato diffuso dall'assessore regionale all'agricoltura, Gianluca Gallo, che ha evidenziato il valore dell'intervento sia in termini di.

