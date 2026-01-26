Olimpiadi combinata nordica | la Svizzera rinuncia e l’Italia guadagna una quota

In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la rinuncia della Svizzera alla combinata nordica permette all’Italia di ottenere una quota in più. Questa opportunità rafforza la presenza italiana nell’evento, contribuendo a un’edizione sempre più vicina e attesa. La partecipazione italiana si consolida, offrendo maggiori possibilità agli atleti di competere a livello internazionale e di rappresentare il Paese in questa importante manifestazione sportiva.

Buone notizie per l’Italia in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la rinuncia della Svizzera apre le porte agli Azzurri per una quota in più È tempo di prendere decisioni molto importanti per ogni categoria e disciplina. E così è anche per la combinata nordica, in cui gli specialisti affrontano gare che uniscono sci di fondo e salto con gli sci. Il problema non era di poco conto per l’Italia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

