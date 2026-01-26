L’Italia si aggiudica una delle ultime quote disponibili per le Olimpiadi 2026 nella disciplina di combinata nordica, grazie alla rinuncia della Svizzera. Questa opportunità permette agli atleti italiani di partecipare senza dover affrontare una difficile selezione. Con tre rappresentanti, l’Italia si prepara ad affrontare la competizione olimpica, rafforzando la propria presenza in questa disciplina e offrendo nuove possibilità ai talenti azzurri.

Buone notizie per l’ Italia della combinata nordica. La provvidenziale terza quota, che permetterà allo staff tecnico azzurro di risparmiarsi una dolorosa scelta, si è concretizzata letteralmente in extremis. Difatti la Svizzera, che inizialmente aveva confermato i propri 2 posti, ha successivamente deciso di non utilizzarli. Questo perché i propri atleti non soddisfano i criteri di idoneità interna. Sostanzialmente, si è verificata nella combinata nordica la medesima dinamica accaduta nello sci di fondo maschile, dove la rinuncia dell’Irlanda a una delle due quote ha permesso all’ Italia di salire a 6 posti, fondamentali nell’ottica dei Giochi, poiché le convocazioni potranno essere fatte con più serenità, aggiungendo una pedina allo scacchiere tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, l’Italia guadagna una quota in extremis per le Olimpiadi 2026. La Svizzera rinuncia, ci saranno tre azzurri

Leggi anche: Combinata Nordica alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: storia, regole e azzurri in gara

Leggi anche: Combinata nordica, i convocati dell’Italia per Ruka. 4 azzurri al debutto stagionale, torna Costa

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Combinata nordica, l’Italia guadagna una quota in extremis per le Olimpiadi 2026. La Svizzera rinuncia, ci saranno tre azzurri; La combinata nordica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; L'Italia a Milano Cortina 2026: la squadra azzurra per i Giochi Olimpici Invernali, l'elenco aggiornato LIVE; E’ gran Norvegia a Oberhof con le doppiette di Jens Luraas Oftebro e Hagen, bene al maschile l’Italia.

E’ gran Norvegia a Oberhof con le doppiette di Jens Luraas Oftebro e Hagen, bene al maschile l’ItaliaLa quinta tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica nella località della Turingia, che non ospitava il massimo circuito da sedici anni, è tutta norvegese, con ... neveitalia.it

Combinata nordica: Alexa Brabec guida la Compact Race, italiane lontanePrima gara del weekend in quel di Oberhof per la Coppa del Mondo di combinata nordica femminile. Nella mattinata italiana in scena il salto dal Normal ... oasport.it

La spedizione olimpica italiana delle discipline invernali di area FISI (biathlon, bob, combinata nordica, freestyle, salto, sci alpino, sci alpinismo, sci di fondo, skeleton, slittino, snowboard) sarà composta da 105 atleti, che prenderanno parte a 75 delle 83 comp - facebook.com facebook