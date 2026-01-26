Ogni età della vita possiede una sua grammatica emotiva | Daniela Perani le ripercorre

Ogni fase della vita è accompagnata da una propria espressione emotiva, un modo di comunicare e comprendere il mondo che si evolve nel tempo. Daniela Perani analizza queste dinamiche, evidenziando come le emozioni si manifestino e si trasformino attraverso le diverse età. Ricordando l’interesse di Darwin per il primo figlio, si comprende quanto le emozioni siano fondamentali nel nostro sviluppo e nelle relazioni che creiamo lungo il percorso.

Quando Charles Darwin ebbe il primo figlio, William, passava ore ad osservare la meraviglia di come quel piccolo essere umano scopriva il mondo. Si accorse così che le sue espressioni facciali, che descrivevano stati d'animo come la rabbia, la frustrazione o il sorriso di quando vedeva la madre, rappresentavano qualcosa di innato, che era arrivato molto prima del linguaggio e anche della consapevolezza del mondo. Erano le emozioni, nel loro stato più naturale. Con il tempo la scienza ha dimostrato che non solo le emozioni sono importanti, ma modellano i nostri circuiti neuronali fin dalla prima infanzia.

