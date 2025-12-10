David Beckham possiede l' orologio più alla moda ed economico della sua famiglia

Dopo soli cinque anni dalla sua fondazione nella MLS, l'Inter Miami di David Beckham si è aggiudicata il titolo di campione. Tra successi e stile, l'ex calciatore dimostra di saper coniugare passione per il calcio e gusto, anche attraverso il possesso dell'orologio più alla moda ed economico della sua famiglia.

Dopo soli cinque anni dalla sua fondazione nella MLS, l'Inter Miami di Sir David Beckham è ora campione. E anche se gran parte del merito va attribuito all'acquisto di Lionel Messi, Beckham merita molti elogi per aver trasformato un sogno irrealizzabile (ha acquistato il club nel 2013 per soli 15,6 milioni di sterline) in una straordinaria realtà. Mentre Messi, Beckham e compagni festeggiavano come se non ci fosse un domani durante il fine settimana, siamo onesti, la parte più appariscente della serata non è stato il trofeo. No, è stata la parata di orologi della famiglia Beckham. Mentre le scene di giubilo tingevano la Florida di rosa, la famiglia calcistica più fotogenica del mondo ha presentato una collezione di orologi così eclettica da poterla quasi paragonare a un test della personalità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - David Beckham possiede l'orologio più alla moda ed economico della sua famiglia

