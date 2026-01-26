Oggi, 26 gennaio, si celebra la festa dei Santi Timoteo e Tito, figure di rilievo nella Chiesa primitiva. Con San Paolo, hanno svolto un ruolo importante nel diffondere i insegnamenti cristiani e nel rafforzare le prime comunità. La loro testimonianza rappresenta un esempio di fede e dedizione nel percorso di diffusione del messaggio cristiano.

I Santi Timoteo e Tito furono delle importanti figure nella Chiesa primitiva portando il loro grande contributo al seguito di San Paolo. Si ricordano, oggi, 26 gennaio, i Santi Timoteo e Tito, entrambi vescovi e discepoli prediletti di San Paolo. Ebbero un grande ruolo nell’evangelizzazione che animò la Chiesa primitiva e furono i destinatari delle lettere pastorali dell’Apostolo delle genti. Proprio attraverso quegli scritti venivano istruiti dal grande Santo nella guida delle prime comunità cristiane. Il Martirologio Romano ne fa memoria ricordando che insieme al grande apostolo furono “suoi collaboratori nel ministero, l’uno a capo della chiesa di Efeso, l’altro di quella di Creta“. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 26 gennaio è la festa dei Santi Timoteo e Tito: con San Paolo diedero un importante contributo alla Chiesa primitiva

