Oggi 10 gennaio San Gregorio di Nissa | ha vissuto con fratelli e amici santi

Da lalucedimaria.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 gennaio si commemora San Gregorio di Nissa, vescovo e tra i Padri della Chiesa, noto per il suo contributo alla teologia cristiana. Tra i Padri Cappadoci, è il più giovane e ha vissuto condividendo la fede con fratelli e amici santi. La sua vita è un esempio di dedizione spirituale e di impegno nella diffusione dei valori cristiani.

Vescovo, san Gregorio di Nissa è tra i Padri della Chiesa, il più giovane dei Padri Cappadoci, ha vissuto tra fratelli e amici santi.  La Chiesa venera, oggi, 10 gennaio, san Gregorio di Nissa. Fu il più giovane tra i Padri Cappadoci e operò in modo coerente e organico un’assimilazione filosofica della letteratura pagana alla. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 10 gennaio san gregorio di nissa ha vissuto con fratelli e amici santi

© Lalucedimaria.it - Oggi 10 gennaio, San Gregorio di Nissa: ha vissuto con fratelli e amici santi

Leggi anche: Oggi 2 gennaio, Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno: i due amici santi che hanno difeso la fede

Leggi anche: Oggi 4 gennaio, Santa Angela da Foligno: ha vissuto tra estasi divine e attacchi del demonio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Santo del giorno 10 Gennaio 2026: San Milziade papa; Apertura del Centenario del Transito di San Francesco; Il Santo di oggi 10 gennaio: Sant’Aldo; Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 gennaio.

oggi 10 gennaio sanSan Valerio, 10 gennaio 2026/ Oggi si ricorda l’eremita francese del VI secolo, molto amato in Francia - Il 10 gennaio la Chiesa ricorda San Valerio eremita, vissuto nel VI secolo che trascorse la sua vita in solitudine, preghiera e contemplazione. ilsussidiario.net

oggi 10 gennaio san10 gennaio, San Francesco e quell'ultimo (dolce) miracolo prima di morire - Un episodio poco conosciuto, ma che vale la pena ricordare soprattutto oggi che ad Assisi si apre l'ottavo centenario del transito del Santo con una solenne cerimonia nella Basilica di Santa Maria deg ... lanazione.it

oggi 10 gennaio sanSabato 10 gennaio: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Il 10 gennaio si celebra la Giornata mondiale delle persone daltoniche, istituita per sensibilizzare sulle difficoltà legate alla percezione dei colori. nostrofiglio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.