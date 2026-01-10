Oggi 10 gennaio San Gregorio di Nissa | ha vissuto con fratelli e amici santi

Il 10 gennaio si commemora San Gregorio di Nissa, vescovo e tra i Padri della Chiesa, noto per il suo contributo alla teologia cristiana. Tra i Padri Cappadoci, è il più giovane e ha vissuto condividendo la fede con fratelli e amici santi. La sua vita è un esempio di dedizione spirituale e di impegno nella diffusione dei valori cristiani.

Vescovo, san Gregorio di Nissa è tra i Padri della Chiesa, il più giovane dei Padri Cappadoci, ha vissuto tra fratelli e amici santi. La Chiesa venera, oggi, 10 gennaio, san Gregorio di Nissa. Fu il più giovane tra i Padri Cappadoci e operò in modo coerente e organico un’assimilazione filosofica della letteratura pagana alla. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 10 gennaio, San Gregorio di Nissa: ha vissuto con fratelli e amici santi Leggi anche: Oggi 2 gennaio, Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno: i due amici santi che hanno difeso la fede Leggi anche: Oggi 4 gennaio, Santa Angela da Foligno: ha vissuto tra estasi divine e attacchi del demonio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Santo del giorno 10 Gennaio 2026: San Milziade papa; Apertura del Centenario del Transito di San Francesco; Il Santo di oggi 10 gennaio: Sant’Aldo; Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 gennaio. San Valerio, 10 gennaio 2026/ Oggi si ricorda l’eremita francese del VI secolo, molto amato in Francia - Il 10 gennaio la Chiesa ricorda San Valerio eremita, vissuto nel VI secolo che trascorse la sua vita in solitudine, preghiera e contemplazione. ilsussidiario.net

10 gennaio, San Francesco e quell'ultimo (dolce) miracolo prima di morire - Un episodio poco conosciuto, ma che vale la pena ricordare soprattutto oggi che ad Assisi si apre l'ottavo centenario del transito del Santo con una solenne cerimonia nella Basilica di Santa Maria deg ... lanazione.it

Sabato 10 gennaio: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Il 10 gennaio si celebra la Giornata mondiale delle persone daltoniche, istituita per sensibilizzare sulle difficoltà legate alla percezione dei colori. nostrofiglio.it

Da oggi 9 gennaio in edicola con la Repubblica ‘Il cliente di riguardo’ di Giampaolo Simi (volume 29), della collana CuoreNoir. Dario Corbo è già nel vortice: un presunto ritratto di Thomas Beckford salta fuori e non torna nulla — né l’attribuzione, né le coincid - facebook.com facebook

Oggi è l’anniversario del giorno più bello della mia vita. E il Venezuela “gestito” dall’Amministrazione Trump ha annunciato la liberazione di tanti prigionieri locali e stranieri. Spero che l’8 gennaio possa diventare il giorno più bello della vita anche per Alberto x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.