La famiglia di Bollate e Caronno Pertusella, composta da Alessandro Bedeschi e sua moglie, presenta il suo nuovo libro a Medjugorje. Alessandro, ex proprietario della “Pasticceria San Francesco” e nutrizionista, insieme ai loro tre figli, ha recentemente trasferito la propria residenza in questa località. L’evento rappresenta un’occasione per condividere il loro percorso e le nuove esperienze di vita in un contesto di spiritualità e rinnovamento.

Nuova vita a Medjugorje, famiglia di Bollate e Caronno torna per presentare il suo libro

