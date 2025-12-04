Enzo Iacchetti nel casertano per presentare il suo ultimo libro

Il Pink House Café di Aversa si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati della scena televisiva e teatrale italiana: Enzo Iacchetti, che mercoledì 10 dicembre, alle ore 18.00, presenterà il suo nuovo libro “25 minuti di felicità. Senza mai perdere la malinconia”, edito da Bompiani. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Enzo Iacchetti nel casertano per presentare il suo ultimo libro

Approfondisci con queste news

#Libri e Scrittori - 25 minuti di felicità, di Enzo Iacchetti Vai su X

Enzo Iacchetti è tornato. Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, il comico non ha usato giri di parole per commentare l'attacco alla redazione de La Stampa. - facebook.com Vai su Facebook

Enzo Iacchetti nel casertano per presentare il suo ultimo libro - Il Pink House Café di Aversa si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati della scena televisiva e teatrale italiana: Enzo Iacchetti, che mercoledì 10 dicembre, alle ore 18. Secondo casertanews.it

Enzo Iacchetti: “Da Striscia alla Striscia, la mia metamorfosi” - Iacchetti, sa che il suo libro lascia dentro un po’ di magone? Segnala repubblica.it

La Volta Buona, le pagelle del 12 novembre: Enzo Iacchetti nonno fa una promessa a Carlo Conti (9) - Entra sulle note di Svalutation di Adriano Celentano Enzo Iacchetti a La Volta Buona per presentare il suo libro 25 minuti di felicità: (senza mai perdere la malinconia). Da dilei.it

Enzo Iacchetti annuncia: "Tra quattro mesi diventerò nonno" - Il conduttore ha condiviso la novità con il pubblico nel corso di un'intervista in tv, raccontando con la sua consueta schiettezza le emozioni delle ultime ... Riporta tgcom24.mediaset.it

Enzo Iacchetti: “Fra quattro mesi divento nonno” e poi il messaggio di Carlo Conti per Sanremo - Il noto volto tv ha raccontato alcuni momenti della sua carriera, ha annunciato che diventerà nonno e ha ricevuto anche una ... Lo riporta fanpage.it