La nuova Triumph Scrambler 900 combina lo stile classico delle origini con tecnologie moderne per garantire sicurezza e affidabilità. Aggiornata nel 2026, questa versione si presenta come una scelta equilibrata per chi cerca un mezzo versatile e di carattere. Abbiamo avuto l’opportunità di provarla in California, apprezzando la sua capacità di adattarsi sia alla città che all’off-road, senza rinunciare al fascino di sempre.

Triumph ha recentemente aggiornato l'intera gamma Modern Classic, ma è stata la Scrambler 900 a beneficiare del maggior numero di migliorie. Sotto a quell'estetica rétro che fonde gli stili urban e offroad, Triumph ha apportato cambiamenti significativi a cominciare dall'introduzione di una piattaforma Imu, che rende Abs e controllo di trazione sensibili all'angolo di piega (ovvero la funzione "cornering"). Anche la ciclistica ha ricevuto un notevole upgrade nella forma di pregiate sospensioni Showa, che rimpiazzano le unità Kyb della precedente versione. Ora il forcellone è in alluminio anziché in acciaio, come lo sono i cerchi, più leggeri di 1 kg rispetto a quelli del modello precedente riducendo sensibilmente le masse non sospese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuova Triumph Scrambler 900 in strada: il fascino di ieri con la sicurezza di oggi

La nuova Triumph Scrambler 900: vediamola da vicino

