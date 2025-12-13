Riciclo dei capi in fibre miste | RadiciGroup The Lycra Company e Triumph aprono nuova era per la moda circolare

RadiciGroup, The Lycra Company e Triumph inaugurano una nuova era per la moda circolare a Bergamo, affrontando la sfida del riciclo dei capi in fibre miste. Questa innovazione mira a superare le difficoltà di separazione dei materiali, contribuendo a ridurre i rifiuti tessili e promuovendo pratiche sostenibili nel settore moda.

Bergamo. Il riciclo di capi in fibre miste rappresenta da sempre una grande problematica per il settore tessile: in assenza di un processo chimico o meccanico in grado di separare i diversi materiali e recuperarli, questi diventano rifiuti destinati all'inceneritore o alla discarica. Oggi però Radici InNova, la divisione di RadiciGroup dedicata alle attività di ricerca & innovazione, ha sviluppato un innovativo processo di riciclo basato su una tecnologia di dissoluzione selettiva in grado di trattare i rifiuti tessili misti – provenienti, ad esempio, da costumi da bagno, collant e pantacollant – e recuperare da essi le fibre di nylon e di fibra Lycra, rendendole poi disponibili per la realizzazione di nuovi capi di abbigliamento. Bergamonews.it Rifò: il brand green che crea capi sostenibili da fibre rigenerate - È sufficiente il nome di questa avventura, cominciata nel 2017 dall'altra parte del... quotidiano.net Zara con Circ, azienda tessile specializzata in tecnologie per l'economia circolare, lancia una capsule collection di quattro capi leggeri in lyocell, fibra ottenuta dal riciclo di rifiuti tessili in poliestere-cotone. I capi prodotti con questa fibra, che nel riciclo non perd -

