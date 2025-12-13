Riciclo dei capi in fibre miste | RadiciGroup The Lycra Company e Triumph aprono nuova era per la moda circolare

RadiciGroup, The Lycra Company e Triumph inaugurano una nuova era per la moda circolare a Bergamo, affrontando la sfida del riciclo dei capi in fibre miste. Questa innovazione mira a superare le difficoltà di separazione dei materiali, contribuendo a ridurre i rifiuti tessili e promuovendo pratiche sostenibili nel settore moda.

Bergamo. Il riciclo di capi in fibre miste rappresenta da sempre una grande problematica per il settore tessile: in assenza di un processo chimico o meccanico in grado di separare i diversi materiali e recuperarli, questi diventano rifiuti destinati all’inceneritore o alla discarica. Oggi però Radici InNova, la divisione di RadiciGroup dedicata alle attività di ricerca & innovazione, ha sviluppato un innovativo processo di riciclo basato su una tecnologia di dissoluzione selettiva in grado di trattare i rifiuti tessili misti – provenienti, ad esempio, da costumi da bagno, collant e pantacollant – e recuperare da essi le fibre di nylon e di fibra Lycra, rendendole poi disponibili per la realizzazione di nuovi capi di abbigliamento. Bergamonews.it

