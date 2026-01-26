Nelle ultime ore circola online un’intercettazione risalente al 24 settembre 2007, tra Rita Preda, madre di Chiara Poggi, e Stefania Cappa, nipote di Ermanno Cappa. La conversazione, che ha suscitato commenti e riflessioni, rappresenta un elemento importante nel contesto delle indagini e delle vicende legate alla tragica morte di Chiara Poggi. Di seguito, i dettagli e il contenuto della telefonata.

Sta facendo in queste ore il giro del web l'intercettazione di una telefonata avvenuta il 24 settembre 2007 tra Rita Preda, madre di Chiara Poggi, e la nipote Stefania, una delle gemelle figlie di Ermanno Cappa e di Maria Rosa Poggi, sorella del padre della vittima Giuseppe. La situazione. Come mai questa conversazione, diffusa in anteprima da Francesca Bugamelli sul suo canale YouTube "Bugalalla Crime", sta facendo così scalpore? Innanzitutto per il contenuto del dialogo tra le due, in cui si fa riferimento a un qualcosa di cui entrambe sono a conoscenza, ma di cui non parlano esplicitamente, e per il quale Rita sarebbe parte in causa dal momento che, come da lei detto alla nipote, è "contenta e non pentita" di quello che ha fatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non sono pentita di quello che ho fatto", l'intercettazione della telefonata tra la madre di Chiara Poggi e Stefania Cappa

Il tribunale di Garlasco ha emesso una sentenza relativa alla cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, nel contesto di un procedimento per diffamazione.

